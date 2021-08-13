Пятница, 13 Августа 2021 13:15

АрмИнфо.В апреле 2020 года армянский режиссер Грачья Кешишян экранизировал роман писателя Марка Арена <Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история>, которая с 2008 года является несменным бестселлером на армянском рынке.

По словам директора сети книжных магазинов <Букинист> Хачика Варданяна с творчеством Марка Арена он познакомился с книг <Реквием по Иуде> и <Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история>. <Когда я прочел эти книги на русском языке, понял, что нам это нужно, и привез их в Армению>, - рассказывает Варданян на состоявшемся творческом вечере Марка Арена (Карена Маркаряна). Эти произведения, как далее он продолжил, продавались хорошо и пользовались успехом у читающего сообщества Армении.

Делясь воспоминаниями о своей первой встрече с самим Марком Ареном, глава <Букиниста> рассказал: <Это было в 2008 году. Ко мне в кабинет зашел мужчина с экземпляром перевода на армянский язык книги <Там, где цветут дикие розы.

Анатолийская история>. Как оказалось, в общей счете он привез с собой 1500 экземпляров! Тогда я подумал, <как он смог напечатать такое количество книг, не спрашивая>? Ведь в Армении даже получавшие госпремии книги, тиражом в 500 экземпляров, не продавались>. Однако с 2008 года, этот роман переиздавался 14-15 раз тиражом не менее 1 тыс. экземпляров. А в прошлом году, по словам Хачика Варданяна, в продажу в очередной раз вышла книга <Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история>, но уже рекордным тиражом - 5 тыс. экземпляров, из коих порядка1 500 было продано только за последние 8 месяцев. <Мы ни разу не проводили презентаций, не тратили денег на рекламу в социальных сетях. Все решает читатель>, - рассказал он, отметив, что на протяжении 13 лет книги Марка Арена в Армении являются бестселлерами и успешно экранизируются.

И такой последней успешной экранизацией бестселлера Марка Арена стал фильм Грачья Кешиняна <Анатолийская история>. По словам режиссера, фильм уже переведен на несколько языков, и сегодня ведется серьезная работа для распространения картины по всему миру. Однако первыми, как сообщил Кешишян, о своем желании купить этот фильм выразило французское телевидение. <Могу уверенно сказать, что Марк Арен является кинописателем. Каждую его книгу можно экранизировать и превратить в кино>, - поделился своим мнением режиссер.

Говоря о самой книге, с которой познакомился в 2007 году, Кешишян назвал ее феноменальной с точки зрения строения романа. <Это произведение отвергает все законы драматургии. И приводит читателя к такой эмоциональной точке, где ты начинаешь жить с каждым героем, невзирая на то положительный он или отрицательный . В этом рассказе герой и антигерой все время меняются местам, и принуждают тебя самому захотеть найти правду. Этот роман, эта книга - является одним из средств поиска правды>, - заметил он, отметив, что в этой работе Марка Арена правда и выдумка все время идут бок о бок. Наиболее важным, по мнению Кешишяна, является то, что фильм вышел на экраны в преддверии Арцахской войны. <То есть, этот человек ранее прогнозировал то бедствие, которое имело место быть в сентябре прошлого года. Почти по тому же сценарию, что было изложено в книге, в нашей стране произошло то, что произошло>, - обратил внимание режиссер. В этой связи он задался вопросом, разумно ли мы подходим к литературе, которую читаем, которая лежит в основе исполнительского искусства, аудио и визуального, внимательны ли мы к тем мыслям, которые излагают в своих книгах писатели? <И я хочу понять, на самом ли деле мысли, мессиджи, идеи искусствоведов доходят до читателя, зрителя? Можем ли мы анализировать то, что читаем и видим? Не настало ли время быть более внимательным к работам наших современных писателей, не настало ли время понять, о чем они говорят? Чтобы стать более мудрыми, осторожными, зрелыми, не допустить ошибок, вынести уроки и даже пытаться найти правду>, - заявил режиссер. Сам Марк Арен рассказал, что долгие годы занимался научной деятельностью, и пришел к искусству в поисках свободы. <В науке нельзя обойти ограничения, а искусство исключает всякие границы. И я думал, чем могу заняться. Петь не умел, нот не знал, танцевал еще хуже. Буквы знал, поэтому начал писать>, - поделился писатель. После случайного, как отметил сам Арен, успеха из-за выхода романа <Реквием для Иуды>, который был презентован на Международном фестивале книги в Москве, он решил продолжить литературную деятельность, и одна за другой в свет вышли новые его книги. На сегодняшний день Марк Арен является автором 5 книг (Реквием по Иуде, <Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история>, <Рождественский Ангел>, <Четыре друга>, <Виль-Эврар> ). Вскоре, как отметил директор сети книжных магазинов <Букинист> Хачик Варданян, выйдет в свет очередная книга писателя о 44-дневной Арцахской войне. Помимо этого, Карен Маркарян является доктором экономических наук, автором оригинальной концепции корпоративного государства, членом Совета ID Bank. А днями ранее он был избран председателем Республиканского совета работодателей Армении.