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АрмИнфо.МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских и российском политике Владимире Жириновском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-центр МВД России.
<Сегодня приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь>, - говорится в сообщении ведомства.
При этом МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности.
На это отреагировал, и сам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отметил, что будет добиваться привлечения к ответственности Вагабзаде.
Меж тем, в МИД Азербайджана заверил, что Вагабзаде прекратил деятельность во внешнеполитическом ведомстве еще в 2016 года и не имеет никакой связи с МИД АР.
При этом эксперты убеждены, что Вагабзаде неслучайно обрушился с критикой на Россию и русских. Аналитики считают, что таким образом в Азербайджане пытаются обострить антироссийские настроения внутри страны. Это делается как путем дискредитации миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, так и различными выпадами в адрес РФ. Цель минимизировать роль России в регионе.
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|Армянский парламент избрал председателей профильных комиссий
|Туркменистан заключил контракт с Кыргызстаном на поставку более 500 млн кВт часов электроэнергии
|Армия обороны Арцаха пресекла попытку проникновения ВС Азербайджана на территорию страны
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|Эксперт: Франция пытается сопоставить свои интересы по Армении с интересами РФ
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|Иранист: Интеграция Азербайджан-Турция делает Сюник и Армению приоритетом ИРИ
|Правящая сила в Армении замахнулась на четвертую власть
|Прогноз: Повторить прошлогоднюю агрессию Алиеву не позволит текущий геополитический расклад
|Премьер-министр Армении заверил в отсутствии территориальных претензий
|Премьер РА: необходимо возобновить работу трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана
|Армения ждет конкретных предложений по возобновлению мирных переговоров с Азербайджаном - Пашинян
|Ардшинбанк удостоен награды Asian Banking & Finance Awards 2021 года, как лучший розничный банк Армении
|В первом полугодии 2021 года СК Армении расследовано 1294 уголовных дела коррупционного характера
|В Армении число активных случаев коронавируса приближается к отметке в 6 тыс.
|Омбудсмен Армении подчеркнул недопустимость ограничения деятельности журналистов в стране
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня в направлении Ерасха
|МИД Армении обвинил Азербайджан в распространении очевидной лжи по договоренностям от 9 ноября
|МО РА об основных вопросах повестки армяно-российских переговоров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Азербайджан выразил ноту протеста Ирану из-за якобы поездок иранских грузовиков в Арцах
|Одна из крупнейших компаний-лоукостеров в Европе запускает рейсы Вильнюс-Ереван
|Министр обороны Армении на встрече с российским коллегой подчеркнул недопустимость азербайджанских провокаций
|Константин Затулин призвал армянские телеграмм-каналы соблюдать антифейк-гигиену
|Конверс Банк. Финансирование и дополнительные услуги для женщин
|Ваге Даниелян освобожден от должности врио замминистра юстиции Армении
|Охрана и безопасность парламентариев не имеет цены: депутат партии власти
|Жириновский намерен привлечь к ответственности, оскорбившего его азербайджанского дипломата
|Шойгу: Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье
|Армянские саперы подорвались на кассетной бомбе при разминировании территорий карабахского села Нор Шен
|Армянский юридический центр правосудия начинает новый правовой процесс в ЕСПЧ в связи с убийством в Азербайджане 19 армянских военнопленных
|Министерство обороны Армении предлагает увеличить денежное довольствие военнослужащих
|Заявление Минобороны Азербайджана расставило точки над "i" в связи с участившимися нарушениями режима прекращения огня в Арцахе
|Бывший замминистра территориального управления и инфраструктур Армении назначен советником Сурена Папикяна
|Татоян: Азербайджанские военные терроризируют жителей приграничных областей Армении
|За сутки в Армении выявили 391 новый случаев заражения коронавирусом, выздоровело 139 человек
|Политик: С качеством, представленных в НС 8-го созыва, политических сил можно лишь разрушить, но не развивать государство
|Минобороны Армении планирует провести тренировочные сборы резервистов с целью усиления боевого дежурства
|Пашинян: ОДКБ имеет большие возможности для решения ситуации политическими методами, однако необходимо проявление определенной решительности как со стороны Организации, так и Армении.
|Командованием российского миротворческого контингента ведется разбирательство в связи с перестрелкой в районе Шуши
|Омбудсмен Армении продолжает на международных площадках озвучивать проблему армянских пленных, удерживаемых в Баку
|Противник применил ударные дроны по армянским позициям в Арцахе
|Еврокомиссия увеличила пакет помощи странам Восточного партнерства для ускорения процесса вакцинации населения
|На пост главы Постоянной комиссии НС по внешним связям правящая партия выдвинула кандидатуру Эдуарда Агаджаняна
|Станислав Зась: Инциденты на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу безопасности Армении.
|Генсек ОДКБ: Возможности для мирного, политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны
|Сегодня армянские парламентарии соберутся на дополнительное заседание
|Экс-мэр Гюмри обвиняется в преступном отчуждении государственного имущества
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна вновь отложено
|Генсек ОДКБ посетил одну из воинских частей ВС Армении в Араратской области
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) могут осуществлять банковские транзакции в 42 филиалах Upay
|Читать больше
|Эксперт: Пашинян и его команда пожинают плоды собственной работы
|Политтехнолог: "Бои" в парламенте демонстрируют, что времена системной оппозиции остались в прошлом
|Политик: С качеством, представленных в НС 8-го созыва, политических сил можно лишь разрушить, но не развивать государство
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