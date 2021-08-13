Пятница, 13 Августа 2021 11:43

АрмИнфо.МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских и российском политике Владимире Жириновском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-центр МВД России.

<Сегодня приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь>, - говорится в сообщении ведомства.

При этом МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности.

На это отреагировал, и сам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отметил, что будет добиваться привлечения к ответственности Вагабзаде.

Меж тем, в МИД Азербайджана заверил, что Вагабзаде прекратил деятельность во внешнеполитическом ведомстве еще в 2016 года и не имеет никакой связи с МИД АР.

При этом эксперты убеждены, что Вагабзаде неслучайно обрушился с критикой на Россию и русских. Аналитики считают, что таким образом в Азербайджане пытаются обострить антироссийские настроения внутри страны. Это делается как путем дискредитации миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, так и различными выпадами в адрес РФ. Цель минимизировать роль России в регионе.