Пятница, 13 Августа 2021 10:17

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении возбудили уголовное дело в связи с отравлением 9 граждан в селе Ханджян Армавирской области. Согласно СК РА, уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.277 УК РА. В рамках следствия назначены судебно-медицинская и судебно-пищевая исследования. Из квартир пострадавших взята вода для экспертизы.

Отметим, что накануне 9 человек были госпитализированы с симптомами отравления. Пострадавшие утверждают, что отравились питьевой водой.