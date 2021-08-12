Четверг, 12 Августа 2021 20:50

АрмИнфо. Азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции в районе Ерасха, сообщает министерство обороны Армении.

"12 августа с 17:20 ВС Азербайджана вели огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, размещенным на Ерасхском участке армяно- азербайджанской границы, в результате чего загорелся травяной покров, расположенный между постами.

Огонь противника был подавлен ответными действиями армянских позиций. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.