Четверг, 12 Августа 2021 19:46

АрмИнфо. Национальное собрание Армении 12 августа избрало председателей постоянных комиссий.

Еще 6 августа правящая фракция "Гражданский договор" предложила увеличить число постоянных комиссий до 12 - то есть разделить комиссию по здравоохранению и социальным вопросам на две. Согласно предложению ГД, в НС будут действовать следующие 12 комиссий.

Сегодня парламентарии проголосовали по предложенным кандидатурам, в результате которого постоянную комиссию по внешним связям возглавит Эдуард Агаджаняна (экс- глава аппарата премьер-министра), комиссию по финансово-кредитным и бюджетным вопросам - Геворг Папоян (депутат от ГД), комиссию по государственно-правовым вопросам - Владимир Варданян (депутат от ГД, ранее возглавлял одноименную комиссию в парламенте 7-го созыва) постоянную комиссию территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы - Ваге Галумян (депутат от ГД), комиссию по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта - Сисак Габриелян (депутат от ГД), комиссию по обороне и безопасности - Андраник Кочарян (депутат от ГД, ранее возглавлял названную комиссию). постоянную комиссию по региональной и евразийской интеграции - Арман Егоян (депутат от ГД), комиссии по труду и социальным вопросам - Эрикназ Тигранян (депутат от ГД), комиссию по здравоохранению - Нарек Зейналян.

Комиссию по экономическим вопросам возглавит экс-губернатор Сюникской области, депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ваге Акопян, комиссию по регионально- евразийской интеграции - экс-вице-премьер Армен Геворкян (блок "Айастан"), комиссию по правам человека и общественным вопросам - депутат от фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Таким образом, как отметил вице-премьер Рубен Рубинян, завершена работа первой сессии парламента 8-го созыва. В следующий раз парламент соберется на обсуждение программы правительства, которая, как ранее сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян, будет представлен НС до 23 августа.