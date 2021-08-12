Четверг, 12 Августа 2021 18:20

АрмИнфо. Министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков и глава Министерства энергетики и промышленности Кыргызстана Доскул Бекмурзаев подписали соглашение об экспорте туркменской электроэнергии в КР.

Достигнута договоренность о поставке 501,9 млн киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан с августа по декабрь 2021 года, пишут кыргызские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго КР.

В рамках соглашения до 9 августа в Кыргызстан через Узбекистан уже было поставлено 19,2 млн кВт часов туркменской электроэнергии. Параллельно ведутся переговоры об экспорте из Туркменистана в КР природного газа.

О поставках туркменской электроэнергии и голубого топлива ранее на ашхабадских переговорах в верхах договорились президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров.