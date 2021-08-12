Четверг, 12 Августа 2021 16:12

АрмИнфо. Непривитые от COVID-19 учителя школ и преподаватели вузов, сотрудники органов государственного управления, местного самоуправления, объектов общественного питания, ряда других организаций будут обязаны дважды в месяц сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом 12 августа после заседания правительства сообщила журналистам министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

По ее словам, минздрав вносит соответствующие изменения в правовые акты, чтобы те лица, которые не желают вакцинироваться, 2 раза в месяц представляли результаты ПЦР- тестирования. "Если на данном этапе проследить количество случаев заражения, то можно заметить, что

есть стабильный рост. Если рассматривать, что происходит в регионе, в той же Грузии, то мы должны быть бдительными и сделать все возможное для защиты наших граждан", - сказала министр.

Помимо этого, как указала Аванесян, минздрав ожидает рост заболеваемости в связи с началом учебного года. "Преподаватели, работники объектов общественного питания, ряда организаций, государственных органов, органов местного самоуправления должны принять это правило - лица, отказывающиеся от вакцинации, но не имеющие противопоказаний, будут дважды в месяц проходить тест", - отметила Анаит Аванесян.

На ремарку о том, что, заявляя о добровольном характере вакцинации, власти, внедрив обязательное тестирование, косвенно принуждают людей к вакцинированию, глава Минздрава отметила, что коронавирус остается серьезным вызовом и нужно сделать все, чтобы защитить своих граждан. "И в этом инструментарии, как и многие другие страны, мы воспользуемся подобными ограничениями, поскольку в данном случае, кроме здоровья конкретного человека, имеется серьезная угроза общественного здравоохранения. В связи с этим мы сделаем все в рамках закона, чтобы граждане вакцинировались, что на сегодня является самым действенным способом борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказала Аванесян.