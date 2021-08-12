Четверг, 12 Августа 2021 14:34

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна Армен Смбатян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Израиле. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Напомним, что посол Армении в Израиле был отозван в Ереван еще осенью пошлого года, на фоне широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха. Таким образом Армения выразила протест Израилю в связи с продажей вооружения Азербайджану.

Заметим также, то Армен Смбатян проходит в качестве обвиняемого в уголовном деле против бывшего министра культуры РА. Смбатян обвиняют в пособничестве злоупотреблениям, совершенным другим должностным лицом - бывшим министром культуры и по делам молодежи Республики Армения, а также в легализации имущества, полученного путем отмывания денег. Сам Смбатян инкриминируемые ему деяния не признает.