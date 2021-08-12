Четверг, 12 Августа 2021 14:18

АрмИнфо. Правящая сила в Армении замахнулись на четвертую власть.

Так, после того, как по указанию спикера парламента Армении Алена Симоняна накануне, службой охраны НС РА была торпедирована деятельность журналистов, сегодня в законодательном органе развернулась широкая полемика вокруг этого вопроса.

Так, представитель фракции <Армения>, бывший журналист Гегам Манукян свое выступление посвятил таким вопросам как свобода слова и право получения обществом объективной и достоверной информации.

В этом контексте он обвинил власти страны в ограничении предоставление информации населению.

<В Армении пресса всегда так или иначе была под давлением. Были посягательства на СМИ и отдельных журналистов, даже в стенах НС были многочисленные подобные позорные случаи. Но, все они под давление общественности немедленно получали реакцию со стороны властей. Одновременно были свободные, смелые журналисты, которые, даже нарушая регламент НС, выражали свою гражданскую позицию. Ни один сотрудник СНБ пинками не выгонял их и прямой эфир из зала НС не прерывали>, - напомнил Манукян, обратив, что сегодня ограничения стали интенсивнее и приобрели системный и активный характер.

Он напомнил взрыв возмущении, когда четыре года назад правительство попыталось ограничить доступ к своим заседаниям и в итоге правительство отказалось от этой мысли.

<Сейчас мы видим, что освещение работы НС позорным образом ограничивается. Ограничивается основной инструментарий прессы, с помощью которого журналист выполняет свои обязанности, дает обществу полноценную информацию о деятельности законодательного органа>, - отметил оппозиционер.

В этой связи он обратил внимание на то обстоятельство, что работающие в НС журналисты даже лишены возможности знать, чем заняты депутаты в своих кабинетах, кто какие переговоры ведет в кулуарах и коридорах.

<Гражданин имеет право знать о деятельности своих избранников в публичных местах. Мы стали свидетелями беспрецедентных явлений, когда журналиста лишают возможности работать в течение целой сессии. При том, что любой мог и снимал телефонами. Мы все видели сотни охранников на территории НС, но аккредитации лишают одного конкретного журналиста (фоторепортер Лилиан Галстян -ред.). Вчерашнее вообще было беспрецедентно. И будь я на месте коллег, сегодня бойкотировал бы заседание>, - сказал он, обратив внимание на многочисленные заявления СМИ касательно законодательных ограничений в этой связи сегодня.

По его словам, некоторые, например, касающиеся ограничений рекламы азартных игр, продиктованы отнюдь не заботой об обществе, а интересами лоббистскими определенных депутатов. <Заявление министра юстиции, сравнившего журналистов с террористом Наири Унаняном, вообще ни в какие ворота не лезет. Если уж сравнивать Унаняна с журналистами, впору напомнить, что и главное лицо в Армении тоже бывший журналист. Унанян был террористом, а другой страну загубил>, - сказал дашнакцакан.

Манукян подчеркнул - во время войны все те, кого власти пытаются запугивать, ограничивать, сравнивают с террористами, как солдаты выполняли требования правительства с сфере передачи информации, не публиковали ничего лишнего, хотя и была информация, о распространяемой властями лжи.

<Сейчас власти собираются внести еще больше ограничений, не давать информации о командировках, под грифом секретно осуществлять закупки от одного лица. Манипулируют гражданином, лишают его возможности думать>, - сказал Манукян, обвинив власти страны в терроре против собственного общества.

На вполне объективную критику Манукяна отреагировал спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, который заявил, что работа журналистов в здании НС будет координироваться.

Последний цинично заявил: <Вероятно мы должны поблагодарить СМИ за сотрудничество с государством в дни войны. Я удивляюсь, что это представляется так, как будто надо поблагодарить, что во время войны работа, и что власти говорили, то и делали>. При этом он забыл, что функция журналиста доносить правду до общественности, а не выполнять указания влатей старны.

Он в очередной раз в качестве великой заслуги представил тот факт, что никогда в Армении не было столько оппозиционных каналов, сколько сейчас.

<Что касается свободы работы СМИ в парламенте то может ли журналист в Англии, в этом бастионе демократии, заявиться в кабинет депутата, или преследовать в коридоре? Такое исключено. Ничего подобного нет ни в одной стране. То, что вы описываете, почти нигде нет в мире. В странах более закрытых журналистов вообще не пускают на порог парламента. Я уж не говорю о том, что после революции резкий рост свободы слова привел к тому, что нормальные аналитики сравнивают происходящее с наглостью. То есть, некоторые спутали свободу слова с наглостью>, - заявил Симонян, предложив изучить заголовки оппозиционных СМИ.

По его утверждению, неправильно представлять все так, как будто журналистов намерены запереть в каком-то углу. Представитель правящей силы отметил, что они будут иметь возможность освещать, делать интервью.

<Но извините, да - у них не будет возможности входить в кабинет депутата, бегать по коридору за депутатами, поскольку это неуважительное отношение как к самому журналисту, так и депутату>, - заявил Симонян, заверив, что большая часть населения страны недовольна журналистами. Заметим, что после бархатной революции в Армении резко увеличилось число инцидентов, связанных с препятствованием профессиональной деятельности журналистов, отдельных СМИ. Зафиксировано большое число нападений на журналистов. А в последний период и во все ограничивается их деятельность в тех или иных госструктурах.