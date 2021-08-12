Четверг, 12 Августа 2021 14:17

АрмИнфо. Ереван. Чисто с точки зрения состояния своих Вооруженных сил Армения к новой войне с Азербайджаном не готова. Более того мы сегодня еще более не готовы к войне, чем были не готовы 27 сентября 2020 года. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Однако, анализируя вероятность провоцирования Азербайджаном или Турцией еще одной, очередной агрессии в отношении Армении, необходимо отметить главное. Войны подобного уровня не являются результатом решений, принятых в Баку или Ереване. Такие войны всегда и везде обусловлены целым рядом факторов, зачастую не имеющих прямого отношения к собственно воюющим субъектам, тем более, их интересам. Всегда и везде войны становятся результатом политических решений, принимаемых их политическими бенефициариями", - подчеркнул он.

С этой точки зрения, аналитик считает, что с учетом сложившегося через 8 месяцев после завершения 44-х дневной войны геополитического расклада и баланса сил, Баку навряд ли может себе позволить провоцирование, тем более, реализацию широкомасштабных боевых действий. На взгляд Сарояна, в текущих геополитических условиях подобная война может обернуться для Азербайджана достаточно болезненными и тяжелыми последствиями.

К подобным выводам, на взгляд аналитика, позволяет прийти отсутствие в азербайджанском кейсе геополитических преимуществ, имеющихся у него в прошлом году. В первую очередь отсутствие в 2021-м политических раскладов, позволивших Алиеву начать войны в 2020-м. С этой точки зрения, Сароян прогнозирует, что даже в случае инициирования Азербайджаном каких-то военных действий, завершиться прошлогодним успехом для Баку они не могут.

В этом свете, Алиеву, по оценкам аналитика, не остается ничего иного как продолжать собственную многолетнюю политику по провоцированию напряженности на границе с Арменией и Арцахом. Делается это с целью обретения преференций в переговорах Алиева с ЕС и Россией в общем геополитическом контексте. Сароян напомнил, что Алиев традиционно использовал приграничные инциденты с целью решения собственных политических задач. В частности, оказывая давление на Армению в процессе построения своих отношений с Ереваном.

"Мы видим, что сегодня переговоры между Арменией и Азербайджаном идут на фоне происходящих в регионе трансформаций и перераспределения сил региональных игроков. Все это понуждает Алиева вновь вернуться к своему излюбленному, опробованному на протяжении десятилетий, коньку. В частности Азербайджан пытается давить на Армению в вопросе т.н. анклавов. Приходится констатировать, что эта задача действительно стоит на политической повестке Баку. И, вне всяких сомнений, анклавная тема является частью нынешних переговоров и, соответственно, одной из причин выстрелов и убийств на границе", - подытожил аналитик.