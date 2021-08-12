Четверг, 12 Августа 2021 13:46

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что у республики нет каких-либо намерений завоевывать территории. Об этом он заявил 12 августа перед началом заседания правительства.

Как считает премьер-министр Армении, дальнейшее углубление атмосферы вражды и конфронтации в регионе недопустимо. Это угроза не только региональная, но и международной безопасности. "К каким проявлениям может привести эта враждебность, мы увидели на примере открытого в Баку так называемого "Парка трофеев", что, на мой взгляд, является оскорбительным для всего нашего региона, для региональной цивилизации. Я подчеркиваю это, чтобы показать, насколько важно срочно решать эту проблему. Преодоление вражды может и должно стать одной из важных составляющих нашей региональной внешнеполитической повестки", - подчеркнул премьер.

Как указал глава армянского кабмина, в Армении убеждены, что для долговременного мира, безопасности, стабильности и экономического развития в регионе ключевую роль играют установление нормальных отношений с соседями и/или их развитие. "Урегулирование или развитие отношений с соседними странами будет важным направлением внешней политики правительства", - сказал Пашинян.

Он с сожалением отметил, что некоторые силы пытаются намерения Армении представить в неправильном свете, заявляя, что Армения реформу Вооруженных сил сделала своим приоритетом в контексте проведения агрессивной политики по отношению к соседним странам. "Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать и реформировать свои Вооруженные силы, не для агрессии, а для защиты от возможной агрессии, и у нас нет - намерений завоевывать территории. Наше намерение - защитить наш суверенитет и территориальную целостность. У нас нет агрессивных намерений, мир и стабильность в регионе - наша долгосрочная стратегия. Мы готовы при поддержке наших международных партнеров начать активный диалог по этой повестке дня, а в случае необходимости и путем прямых контактов. Подробнее эти вопросы мы обсудим при принятии пятилетнего плана действий правительства" - заключил Никол Пашинян.