Четверг, 12 Августа 2021 13:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что днем раньше нужно возобновить диалог на платформе трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана. Об этом он заявил 12 августа перед началом заседания правительства.

По его словам, есть вопросы, которые можно решить быстро, но и есть те, которые требуют большего времени для решения. При этом, как подчеркнул Пашинян, армянское правительство настроено на решение стоящих перед страной задач. Одно из быстро решаемых вопросов, как считает премьер, является разблокировка региональных коммуникаций. В этом ракурсе Пашинян отметил необходимость возобновления работ трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России

Как указал Пашинян, позиция Армении по поводу делимитации и демаркации неизменна. Работы в этом направлении, как считает премьер, нужно активизировать.

Напомним, что 1 июня в беседе с журналистами и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян сообщил, что диалог на платформе трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, прерван. По его словам, в настоящее время работы рабочей группы приостановлены, в частности, на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. "Неоднократно говорил, что работы будут результативными, если ее фон и ситуация будут, как минимум, стабильными. В свете нынешней ситуации на границе не думаю, что возможна конструктивная работа на данной платформе и в последнее время контакты на ней прекратились", - сказал он.

Григорян в очередной раз заверил, что армянская сторона при обсуждениях вопросов по разблокированию коммуникаций региона не обсуждала вопрос, касающийся "коридорной логики". "Если под "коридором" некоторые люди подразумевают транспортные пути, это один вопрос, но, если под коридором они подразумевают что- либо, связанное с суверенитетом, уверяю вас, что в моих обсуждениях это исключено", - сказал руководитель работ трехсторонней группы с армянской стороны.