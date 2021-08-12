Четверг, 12 Августа 2021 12:59

АрмИнфо. Армения ждет конкретных предложений по возобновлению переговоров как на высоком, так и на высшем уровне. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 12 августа перед началом заседания правительства.

Премьер напомнил свое заявление на заседании правительства 29 июля, в ходе которого не только отметил готовность Еревана к конструктивному диалогу вокруг установления долгосрочного мира в регионе, но и к работе с международными партнерами в данном направлении. Пашинян обратился также к призыву сопредседателей МГ ОБСЕ, ключевым моментом которого является необходимость предпринять шаги по деэскалации на армяно-азербайджанской границе, воздержаться от провокационной риторики и возобновление переговорного процесса по всеобъемлющему и продолжительному урегулированию конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы. 30 июля МИД Армении выступил с заявлением, в котором приветствовал обращение сопредседателей, тем самым выразив готовность Армении начать мирные переговоры под эгидой сопредседательства Минской группы.

Премьер подчеркнул, что Ереван однозначно привержен возобновлению переговоров в этом направлении. Как считает Пашинян, это является непререкаемым условием для возобновления переговоров. "Если вопрос отслеживания провокационных заявлений не является большой проблемой, то вопрос, какая сторона инициирует провокационные нарушения режима прекращения огня, всегда является источником дискуссий. Я уже говорил, что идентификация стороны, инициирующей нарушение режима прекращения огня, целенаправленное осуждение этого провокационного акта, имеет существенное значение для дальнейшей деэскалации и стабилизации ситуации. Однако такую функцию сложно представить без запуска международного механизма мониторинга. Я затронул этот вопрос на заседании правительства 29 июля, сказав, что это должна быть миссия наблюдателей ОДКБ, но, если это не приемлемо для ОДКБ, альтернативой остается наблюдательная миссия сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - сказал Никол Пашинян.

Еще раз коснувшись призыв МГ ОБСЕ о возобновлении мирных переговоров, Пашинян заявил, что Ереван готов вернуться к мирному переговорному процессу как на высоком, так и на высшем уровне. "И мы ждем конкретных предложений", - сказал премьер- министр Армении.