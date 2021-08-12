Четверг, 12 Августа 2021 11:58

АрмИнфо.Авторитетный международный журнал Asian Banking & Finance назвал Ардшинбанк лучшим розничным банком Армении в 2021 году. Премия ABF Retail Banking Awards присуждается выдающимся банкам, которые представили новаторские продукты и услуги розничного банковского обслуживания и внесли значительный вклад в развитие отрасли.

Номинанты на премию Asia Banking and Finance Award отбирало жюри из ведущих азиатских компаний, включая Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Deloitte и Ernst and Young. Члены жюри оценивали стратегию, услуги и продукты номинантов, их достижения на рынке инноваций, преимущества перед конкурентами и прогрессивные возможности. В связи с пандемией награды победителям вручены онлайн с визуальным предоставлением.

По словам председателя правления Ардшинбанка Артака Ананяна, банк получил эту престижную награду за свои усилия по развитию и постоянному продвижению качественных финансовых услуг не только в крупных городах, но и в малых региональных городах Армении. «Эта награда - еще одно доказательство того, что Ардшинбанк по праву заслуживает быть в топ-листе лучших банков Армении, так как постоянно совершенствует продукты и применяет современные технологии в сфере розничных финансовых услуг. Мы рады, что и в этом году наши усилия были оценены авторитетным международным изданием, которое признало наше лидерство в ряде инновационных проектов, которые нам удалось реализовать в самый тяжелый для всего мира год пандемии», - сказал А. Ананян.

«Во время глобального кризиса, когда из-за пандемии мы все оказались в новой реальности, отмеченные наградами банки этого года смогли быстро сориентироваться и сохранить свои позиции среди лидеров банковской системы своих стран по всем ключевым параметрам. Мы надеемся, что, несмотря на эти очень трудные времена, они и дальше будут предоставлять своим клиентам лучший сервис», - прокомментировал мероприятие Тим Чарльтон, издатель журнала Asian Banking & Finance.

Ардшинбанка неоднократно признавался лучшим в различных номинациях авторитетными международными организациями и журналами, такими как «The Banker», «Global Finance», «Euromoney», «Thomson Reuters», Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Eurasian Development Банк.