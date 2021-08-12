Четверг, 12 Августа 2021 11:53

АрмИнфо. В первом полугодии 2021 года Следственным комитетом Армении расследовано 1294 уголовных дела коррупционного характера. Согласно СК РА, в вышеуказанный период следователями ведомства было подготовлено 84 материала.

<За указанный период возбуждено 79 уголовных дел, возобновлено производство по 55 ранее прекращенным или приостановленным уголовным делам, поступило 304 уголовных дела из других органов, осуществляющих уголовное преследование и других подразделений Комитета. 7 уголовных дел возвращены на дополнительное расследование прокурором. Из уголовных дел выделено 18 частей>, - отмечается в сообщении СК РА.

Причем из 1294 уголовных дел о коррупции, находящихся в производстве Комитета за указанный период большинство касаются либо присвоений или растрат с использованием должностного положения (388 дел), либо злоупотребления должностными обязательствами (435 дел). Среди деяний также взяточничество, бездействие должностного чиновника, подлог документов и т.д.

Согласно СК РА, завершено 252 уголовных дела коррупционного характера, прекращено 196 уголовных дел, из которых 142 ввиду оправдания, 54 - не на основании оправдания, 56 уголовных дел направлено в суд с обвинительными заключениями.

Было приостановлено 50 уголовных дел, 46 из которых были основаны на том, что личность обвиняемого не была известна, 3 - на том основании, что обвиняемый скрывался от следствия или его местонахождение не было известно по другим причинам, и 1 - по другим причинам. основания.

Остались незавершенными 867 уголовных дел.

В рамках вышеуказанных дел к уголовной ответственности привлечено 537 человек, из них 27 арестованы, 21 освобожден от задержания. В качестве обвиняемых привлечено 323 человека. Уголовное преследование по причине оправдания прекращено в отношении 37 человек, а в отношении 83 человек - по причине не оправдания. На 76 человек подано в суд. К уголовной ответственности по незавершенным делам привлечено 467 человек, двое из которых задержаны