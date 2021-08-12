Четверг, 12 Августа 2021 11:44

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 6 447 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 399 граждан (6,2%), выздоровело 190 человек. При этом, согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за вчерашний день было зарегистрировано 5 летальных исходов.

Фактическое лечение по положению на 11:00 12 августа получает 5 681 пациент.

С момента вспышки пандемии в стране в общей сложности коронавирусом заразилось 233 400 человек, что составляет 16,5% от числа граждан, сдавших тест. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 221 919 человек, скончалось - 4 669.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1131.