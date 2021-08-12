Четверг, 12 Августа 2021 11:37

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян отреагировал на ограничение деятельности журналистов, освещающих работу Национального собрания РА.

<Непозволительно, чтобы сотрудники службы, обеспечивающей безопасность Национального собрания, прекратили работу представителей СМИ, осуществляющих фото- и видеосъемку, и принуждали их покинуть зал>, отметил Татоян на своей странице в Facebook.

При этом он обратил внимание на тот факт, что ряд журналистов сообщил аппарату защитника прав человека РА, что сотрудники Службы безопасности им сообщили, что журналистам разрешат проводить профессиональную работу в ложе, но в случае инцидентов в зале заседаний они должны покинуть ложу и не имеют права освещать инциденты (а также насилие), в том числе снимать на видео.

<Согласно позиции защитника прав человека, журналиста нельзя лишать права получать информацию <из первых рук> или <горячую информацию>, в том числе задавать вопросы депутатам на месте, вести интервью или получать комментарии. Также журналист не должен лишаться возможности получить информацию от депутатов, например, в коридорах.

Эти правила напрямую связаны с международной юриспруденцией. Обеспечение безопасности Национального собрания имеет основополагающее значение, но ограничения на работу журналистов не должны <скрываться> за правилами безопасности>, - подчеркнул Татоян.

По словам Омбудсмена РА, исходя из вышесказанного, ограничения работы журналистов, аргументирующиеся предотвращением террористических актов или других тяжких преступлений, неприемлемы.

Он также обратил внимание на то, что речь идет об аккредитованных в НС журналистах, и, войдя в парламент, они уже подвергаются проверке со стороны Службы обеспечения безопасности НС, в том числе с соответствующими приборами, и применение дополнительных ограничений в отношении них неприемлемо.

Отметим, что накануне в ходе очередного заседания НС РА возникла словестная перепалка между представителями правящей силы и оппозиции. Спикер армянского парламента распорядился выключить прямой эфир и вызвал сотрудников безопасности. Более того, охрана парламента, попросила журналистов, освещающих деятельность законодательного органа покинуть специально отведенную для СМИ комнату, и попыталась ограничить их возможность освещения этого инцидента. В правящей силе даже цинично заявили, что мол в функции журналиста не входит освещение перепалок в парламенте.