Четверг, 12 Августа 2021 10:50

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня в направлении Ерасха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

<С 15:30 до 20:00 11 августа азербайджанские подразделения в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы.

Ответными действиями армянских постов огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет. По положению на 23:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная>, - отмечается в сообщении МО РА.