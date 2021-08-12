Четверг, 12 Августа 2021 09:56

АрмИнфо. Армянское внешнеполитическое ведомство обвинило Минобороны Азербайджана в распространении очевидной лжи при интерпретации трехсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года о прекращении огня.

Так, в заявлении МИД РА, констатируется, что в последние дни, вооруженные силы Азербайджана активизировали свои провокационные действия как против вооруженных сил Республики Армения, так и против подразделений Армии обороны Арцаха. При этом в МИД обратили внимание на то, что мишенью оказались также населенные пункты Республики Армения и Арцаха.

Официальный Ереван подчеркнул, что таким образом азербайджанская сторона пытается скрыть свои агрессивные действия с одной стороны, обвиняя армянскую сторону в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября, а с другой - открыто искажает упомянутое заявление. <Считаем необходимым отметить, что первый пункт заявления от 9 ноября четко определяет: <...стороны останавливаются на своих позициях>. Между тем, через месяц после подписания заявления азербайджанские подразделения начали наступление в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего захватили эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих. В настоящее время азербайджанская сторона также пытается занять новые позиции на разных участках линии соприкосновения, используя различные виды оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Последний подобный инцидент произошел 11 августа в окрестностях сел Мхитарашен и Шош. Утверждения азербайджанской стороны о том, что трехстороннее заявление от 9 ноября устанавливает вывод армянских войск из Нагорного Карабаха - неприкрытая фальсификация.

В сложившейся ситуации Армия обороны Арцаха, сформированная народом Арцаха в 90-е годы и в последние 30 лет являющаяся ключевым фактором безопасности, и сегодня вместе с российскими миротворцами обеспечивает безопасность и право народа Арцаха на жизнь. Без Армии обороны народ Арцаха не может существовать на своей исторической родине и сценарий вывода Армии обороны из Арцаха - это сценарий изгнания армян из Арцаха.

В заявлении от 9 ноября вывод армянских подразделений предусмотрен только из районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, которые четко обозначены в заявлении. Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, в то время как Азербайджан отреагировал на это вторжением с тех же территорий на суверенную территорию Республики Армения и незаконным размещением там.

Эти посягательства на Республику Армения, начавшиеся 12 мая, привели к человеческим жертвам и поставили под серьезную угрозу региональную безопасность.

Мы убеждены, что возобновление процесса мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полная реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января и устранение последствий зафиксированных нарушений, в том числе безоговорочное соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, немедленная репатриация армянских военнопленных и гражданских заложников могут создать предпосылки для укрепления регионального мира и безопасности>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отметим, что накануне МО Азербайджана в своем заявлении аргументировал нарушение режима прекращения огня тем, что якобы армянские военные пополняют ряды Армии обороны Арцаха. Таким образом, ВС Азербайджана пытаются пресечь этот процесс. Более того, МО Азербайджана в ультимативной форме потребовало от российских миротворцев прекратить этот процесс, заверив, что он противоречит договоренностям трехстороннего заявления.