Среда, 11 Августа 2021 20:10

АрмИнфо. Ключевыми вопросами, поднятыми армянской стороной на состояшихся сегодня в Москве армяно-российских переговоров оборонных ведомств двух стран, были армяно-азербайджанская пограничная ситуация, пути ее разрешения и предотвращение пограничных инцидентов. Об этом говорится в сообщении МО Армении.

В ходе переговоров, помимо иных вопросов армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, подчеркивалась и недопустимость нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В данном контексте речь шла об исключении таких инцидентов, как, например, сегодняшнее использование ударного беспилотника вооруженными силами Азербайджана против боевых позиций Армии обороны Арцаха, а так же скорейшее решение вопроса о возвращении армянских военнопленных.

Отметим, что министр обороны Армении Аршак Карапетян, направился с рабочив визитом в Москву, где провел переговоры с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Сообщалось, что министры достигли ряда важных договоренностей о предстоящих программах взаимодействия.