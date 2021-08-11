Среда, 11 Августа 2021 18:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 8-ой, 10-ой улицах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 улицы Н.Заряна, Будагяна, собственные дома на 4-ом переулке пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 33, 37, 41, 43, 45 на улице Маргаряна, 7, 11, 13 на улице Эстонакан, 7, 8, 9, 10, 11 в 4-ом квартале Давташена, 7-ая улица квартала “Силликян”, квартал ‘Норвегакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12 на пр. Багратуняц, 12А, 24, 28, 34 на улице Чехова, детская больница N3, школа N69, собственные дома на улицах Араратян, на улицах 13, 14 в кв. “Норагавит”, колхоз “Нор Ухи” в Норагавите и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Атарбекян, Хорунк; частично квартал “Чаренц” города Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-12:00 жилые дома 22/1, 32, 35, 36 в кв. “Нор”; частично 2-ая, 3-ая улицы в городе Масис;

10:00-13:00 села Даштакар, Шагап, Урцадзор;

10:30-16:00 села Дитак, Джрашен; частично село Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Агавнадзор;

10:30-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” в городе Джермук;

13:00-16:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10:00-16:00 жилые дома 20 на улице Анрапетутяна, 1 на улице Пионеракан, 1, 3 на улице Гарни, абоненты (не являющиеся жильцами), расположенные на территории Центрального рынка, в городе Абовян;

11։00-16։00 села Нор Гюх, Котайк;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж, Гарни;

12։00-13։00 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны, квартал “Кентрон”, мэрия, здание “Айпост” на Центральном автовокзале и “РосТелеком” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 села Цовак, Карчахбюр, Лчаван, Макенис, Ахпрадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 улица Мясникяна полностью, частично община Варденик, дом отдыха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10։00-16։00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут, Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.