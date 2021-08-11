Среда, 11 Августа 2021 18:49

АрмИнфо. Азербайджана продолжает оказывать давление на международных партнеров из-за визитов в Нагорный Карабах. На этот раз поводом для протестов стали поездки иранских грузовых автомобилей в Нагорный Карабах.

Как сообщает АПА со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство, посол Исламской Республики Иран в Азербайджане был приглашен в МИД страны, где до его до внимания были доведены факты <незаконного проезда> в Нагорный Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран, в связи с чем противоположной стороне была представлена нота.

В ноте выражен протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабаха без <разрешения официального Баку>.

<Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана. В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами>, - отмечается в сообщении.

Заметим, что это не первый подобный случай, когда Азербайджана вызывает послов других государств в МИД из-за визитов в Нагорный Карабах. Азербайджан также практикует включением в так называемый черный список именитых общественно-политических деятелей за посещение НКР.