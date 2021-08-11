Среда, 11 Августа 2021 18:47

АрмИнфо. Широкий круг вопросов армяно-российских союзнических отношений обсудили в ходе встречи находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны Армении Аршак Карапетян и его российский коллега, генерал армии Сергей Шойгу. Об этом говорится в сообщении Минобороны Армении по итогам встречи глав оборонных ведомств РА и РФ.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной и международной безопасности.

Поздравив министра обороны Армении с назначением на пост, Сергей Шойгу высоко оценил работу, которая в последнее время ведется между Министерствами обороны двух стран в направлении развития двустороннего сотрудничества и решения существующих в регионе проблем.

Генерал армии подчеркнул, что Российская Федерация продолжит прилагать максимум усилий для укрепления мира в Нагорном Карабахе и мирного разрешения ситуации в приграничных районах Армении.

Пользуясь случаем, министр обороны России поблагодарил за то, что, несмотря на существующие проблемы, Армения продолжает участвовать в гуманитарной миссии в Сирии.

В свою очередь министр обороны РА, по просьбе российского министра,

представил оперативную ситуацию на границах Республики Армения,

подчеркнув важность посреднических усилий Российской Федерации в деле

мирного разрешения ситуации. Аршак Карапетян подчеркнул, что Армения

остается верна установлению прочного мира в регионе и продолжению переговоров в этом направлении, однако в то же время не потерпит оккупацию своих приграничных районов и предпримет все необходимые шаги для восстановления территориальной целостности.

Пользуясь случаем, министр обороны Армении поблагодарил за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, отметив, что благодаря усилиям российских миротворцев мирная жизнь в Нагорном Карабахе восстановлена, и обеспечивается бесперебойная связь с Арменией. Министр обороны подчеркнул недопустимость периодически осуществляемых азербайджанской стороной провокаций и нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев, и в качестве примера указал применение ударного беспилотника, зафиксированное сегодня.

Аршак Карапетян коснулся также интенсивных реформ в сфере обороны и поблагодарил своего коллегу за всестороннее содействие в этом направлении. Министр подчеркнул, что сегодня армяно-российские военно-политические отношения находятся на этапе перехода на беспрецедентно высокий уровень.

Министры обороны двух стран достигли ряда важных договоренностей о предстоящих программах взаимодействия.