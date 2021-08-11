Среда, 11 Августа 2021 18:28

АрмИнфо. Депутат Государственной Думы России Константин Затулин призвал армянские телеграмм-каналы соблюдать антифейк-гигиену и не тиражировать азербайджанские вбросы.

Так, в заявлении пресс-службы Затулина, в частности говорится: «Достаточно потратить несколько минут на поверхностный анализ и поиск информации в Яндексе и сразу выясняется, что так называемый Armenianreport – не что иное, как фейковый сайт с десятилетней историей, через который сотрудники специальных служб одной далёкой южной страны “сливают” нужную дезинформацию и выдают ее за “сообщения армянской прессы”. Пытливый читатель, скорее всего, уже догадался – “политического обозревателя Тевоса Аршакяна”, авторство которого указано в загадочном материале, не существует в природе. Мало того – сам сайт, по данным из открытых и вполне доступных источников, зарегистрирован в штате Аризона. Прекрасный образчик американо-азербайджанской дружбы! С удовлетворением отмечаем, что наши американские партнёры не изменяют себе с пятидесятых годов двадцатого века, все так же предоставляя площадку, финансовые и технические возможности для деятельности деструктивных антироссийских сил. Пожелаем им удачи в столь важных начинаниях.

В связи с этим возникает вопрос – почему именно сегодня наши друзья из солнечного Баку решили “вбросить” загадочный материал“, достойный кисти сюрреалиста? Связано ли это с поставками наркотических веществ, в организации которых долгие годы замешаны сотрудники спецслужб этой прекрасной солнечной страны?

Второй вопрос, который безусловно заинтересует пытливого читателя – как можно на голубом глазу публиковать в своих каналах материалы сайта, о котором БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ (!) известно как о проекте американо-азербайджанских спецслужб? Святая простота. Конечно, нельзя и предположить, что авторы соответствующих телеграм-каналов сознательно публикуют фейковые материалы. Ещё страшнее представить, что они делают это с целью получения выгоды. Нет, это решительно невозможно! Мы отказываемся верить в такие жуткие совпадения. Ведь не могут борцы за справедливость, нравственность, оппозиционеры (как презентуют себя авторы данного “издания”) публиковать заказные издания, торговать пером, работая одновременно на несколько спецслужб?

В наш век проникновения интернета во все сферы деятельности человека, как никогда раньше необходимо соблюдать информационную гигиену. Встречая на просторах Сети загадочный и резкий материал, стоит задуматься – а не является ли он продуктом чьей-то взбудораженной совести или холодного расчёта? Кому выгоден так вовремя размещённый материал?

Дорогие авторы телеграм-канала Caucasus News @caucasus_newspaper. В следующий раз, когда вас попросят опубликовать подобный “материал” (, держите в голове следующее: вы помогаете сотрудникам иностранных спецслужб вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации – и все это накануне важных для нашей страны выборов. Российская Федерация не любит, когда в её внутренние дела вмешивается иностранные спецслужбы – а ещё больше она не любит, когда ее собственные граждане помогают иностранным спецслужбам. И вы прекрасно знаете, на что способна Российская Федерация».