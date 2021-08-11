Среда, 11 Августа 2021 17:07

АрмИнфо.Конверс Банк запустил акцию в рамках программы ЕБРР «Женщины в бизнесе». В рамках кампании начинающим и действующим предприятиям предлагается финансирование для пополнения оборотных средств, приобретения основных средств и погашения кредиторской задолженности.

Для начинающих предприятий предусмотрен льготный период.

В число бенефициаров могут быть включены женщины-индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых не менее 50% акционеров или прямых конечных бенефициаров - женщины.

Бенефициары акции смогут воспользоваться рядом банковских продуктов на льготных условиях. В частности, открытие и ведение текущих счетов, предоставление услуги Интернет-банкинг, обслуживание платежных карт через POS-терминалы в течение первого года и т. д. будут бесплатными для заёмщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для тех заёмщиков, которые являются индивидуальными предпринимателями, или юридическими лицами, в которых не менее 50% акционеров, директором, или конечным бенефициаром являются женщины – заёмщики в статусе физического лица, бесплатными будут открытие и обслуживание сберегательного счета, выпуск и обслуживание одной платежной карты Woman's Card в течение срока действия пакета. Одна платежная карта Visa Classic, Visa Gold или Mastercard Gold будет предоставлена ​​и обслуживается со скидкой 50%.

При необходимости будет предоставлена ​​бесплатная финансовая консультация.

Подробности на странице: https://www.conversebank.am/hy/campaignforwomen/