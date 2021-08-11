Среда, 11 Августа 2021 16:16

АрмИнфо.Кандидат на пост главы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Геворг Папоян считает, что обеспечение безопасности парламентариев не имеет цены.

Отметим, что еще до начала работы первой сессии парламента нового - 8-го созыва, стало известно о новых, повышенных мерах безопасности в НС. В частности, перед входом в зал заседаний были установлены металлоискатели, чтоб никто не смог пронести с собой оружие. До недавнего времени такие устройства были установлены у двух входов в парламент - только на пропускных пунктах на Баграмяна и Демирчяна. Было ограничено также передвижение журналистов внутри здания. Увеличилось количество сотрудников безопасности в военной форме. Вместе с тем, была запрещена запись, видеосъемка, фотографирование сотрудников службы охраны на территории охраняемого объекта, в том числе на контрольно-пропускных пунктах.

"Сколько бы не стоило обеспечение безопасности госинститутов, в особенности Национального собрания, которое видело теракт 27 октября (расстрел руководства Армении в парламенте в 1999 году - ред.), оно того стоило: даже не желаю углубятся в ту маленькую сумму денег, которая была направлена на повышение уровня безопасности столь важного института",- заявил 11 августа Папоян в ответ на вопрос оппозиционного депутата, которая поинтересовалась во сколько обошлось налогоплательщику обеспечение повышенных мер безопасности НС.