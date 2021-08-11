Среда, 11 Августа 2021 16:15

АрмИнфо. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube прокомментировал скандальное заявление экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который назвал Жириновского и русский народ свиньями.

По словам политика, он не оставит это безнаказанным. "Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", - сказал лидер ЛДПР. Политик добавил, что сам Алиев, стремиться бороться с такими высказываниями. Также он выразил недоумение в связи с тем, что именно Вагабзаде выступил с оскорблениями, предположив, что "это накопленная ненависть за все годы советской власти". "Он неудачник, а виноваты у них русские", - заявил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, существует процесс противопоставления России и стран бывшего СССР, и планируется расширять проект "АнтиРоссия" в Средней Азии, передают российские СМИ. Ранее, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ходе обращения дипломат позволил себе резкие высказывания, назвав "свиньями" Жириновского и русский народ. Он также заверил, что нефть, рыба и икра отправляются России, меж тем сами азербайджанцы якобы голодают.