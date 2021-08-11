Среда, 11 Августа 2021 16:13

АрмИнфо.. Армянский юридический центр правосудия и прав человека (ALC) в партнерстве с Центром международного и сравнительного права (ICLaw) объявил о подаче новых заявлений (дел) в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) в которых подчеркивается, что Азербайджан несет ответственность за гибель армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в плену. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

В поданных в ЕСПЧ пакете дел говорится, что 19 армян - как гражданские лица, оставшиеся в своих родных поселениях, так и солдаты, были убиты в 10 отдельных инцидентах, когда эти лица находились в плену у азербайджанских сил и/или в тюрьме.

<Этим заявлениям были представлены неопровержимые доказательства в виде показаний очевидцев, широко распространенных видеоматериалов, размещенных в Интернете, судебно- медицинских экспертиз и заключений экспертов. Имея неопровержимые доказательства, ICLaw при поддержке ALC стремится привлечь Азербайджан к ответственности за неспособность защитить жизнь тех, кто находится в плену, как по Европейской конвенции о правах человека, так и по Международному гуманитарному праву>, - отмечается в сообщении правозащитной структуры. Председатель ALC Кеннет Хачикян подчеркнул, что не сумев защитить жизнь тех, кто находится в плену, и не проведя расследования в отношении убитых пленных, Азербайджан демонстративно нарушает закон о правах человека и не выполняет свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека. "ЕСПЧ и все связанные с ним европейские институты обязаны недвусмысленно провести красную линию и заставить диктатуру Азербайджана взять на себя ответственность", - подчеркнул Хачикян.

При этом он подчеркнул, что возглавляемая им организация стремится добиться справедливости в отношении этих 19 убитых армян, и обеспечить, чтобы все армянские военнопленные были освобождены и репатриированы без ущерба для себя. Исходя из этой цели, ALC сотрудничает с ICLaw, базирующейся в Ереване, чтобы подавать дела и выступать адвокатом в ЕСПЧ от имени более чем 100 армянских военнопленных. Таким образом, это партнерство служит для того, чтобы индивидуально представлять более половины армянских военнопленных, находящихся в настоящее время в плену у Азербайджана. В последнее время ICLaw при поддержке ALC возбудила дополнительные дела о временных мерах и постоянно работает над расследованием и выявлением дополнительных военнопленных, удерживаемых Азербайджаном. По мере получения дополнительной информации ICLaw и ALC будут продолжать добиваться как свободы, так и права на жизнь всех армянских военнопленных. ALC также поделился именами и биографией лиц, от имени которых ICLaw подала иски о праве на жизнь в ЕСПЧ. В частности, речь идет о замученных и жестоко убитых в азербайджанском плену Ваграме Лалаян, Володе Агабекян, Арсене Караханян, Юрии Адамян, Бенике Акопян, Мушеге Мелкумян, Нареке Бабаян, Геннадии Петросян, Юрике Асриян, Саргисе Манукян, Людвиге Авдалян, Сенике Хуршудян, Усике Овакимян, Карене Нерсисян, Айке Арутюнян, Альберте Степанян, Грише Григорян, Сасуне Петросян, Самвеле Смбатян