Среда, 11 Августа 2021 16:12

АрмИнфо. Правительство Армении в лице министерства обороны предлагает установить надбавки военнослужащим по воинским званиям и отказаться от ряда "несуществующих воинских должностей". Министерство обороны Армении с 28 июля по 13 августа на едином портале правовых актов https://www.e-draft.am/ представило на суд общественности проект о внесении изменений и дополнений в законы Республики Армения "Об оплате лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы", "О военной службе и статусе военнослужащего", "О гражданской службе".

Так, авторы документа напоминают, что согласно части 4 статьи 16-й закона РА "Об оплате лиц, занимающих госдолжности", военнослужащим, (служащим Уголовно- исполнительной и Спасательной служб- ред.) надбавка за звание не выдается. Это, по мнению законодателя, отрицательно "влияет на привлекательность военной службы и вызывает справедливое недовольство среди военнослужащих", поскольку закон устанавливает право на получение надбавок служащим ряда других сфер госслужбы. Вместе с тем, отмечается, что, учитывая особенности военной службы, целесообразно рассчитать денежное довольствие военному в абсолютной величине, прибавляемой к официальной ставке.

Размер предлагаемых дополнительных выплат военнослужащим и порядок оплаты будет определен решением правительства.

Увеличение довольствия будет обеспечено за счет бюджетных средств, говорится в документе. Предлагаемые изменения, по предварительным расчётам, обойдутся государственному бюджету в общей сложности 781,389. 42 тысячи человек, 9,376,673.04 тыс драмов - ежегодно.

МО предлагает также отказаться от ряда несуществующих воинских должностей из списка государственных административных должностей - должности бывшего Главного военного инспектора и его заместителя.