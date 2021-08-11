Среда, 11 Августа 2021 16:11

АрмИнфо.Заявление Минобороны Азербайджана расставило точки над "i" в связи с участившимися нарушениями режима прекращения огня в Арцахе.

Так, в заявлении азербайджанского оборонного ведомства говорится, что <остатки вооруженных сил Армении> не были полностью выведены якобы с территорий Азербайджана (территории Нагорного Карабаха азербайджанцы по традиции пытаются приписать себе - ред.), где временно размещены российские миротворческие силы, как это было предусмотрено трехсторонним заявлением руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года.

<В последние дни наблюдается нарушение Арменией трехстороннего заявления, переброска вооруженных сил <на территорию Азербайджана>, где временно размещены российские миротворцы, создание новых армянских постов возле населенных пунктов Мухтаркенд (Мхитарашен) и Шушакенд (Шош), а также в восточной части Кельбаджарского (Карвачар) и Лачинского (Бердзор) районов>, - сказано в сообщении Минобороны.

В азербайджанском оборонном ведомстве заверили, что армия принимает адекватные меры, пресекая такие случаи и в очередной раз попытались переложить ответственность за обострение ситуации на Армению. <В соответствии с положениями трехстороннего заявления, миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана>, - отмечено в заявлении Минобороны Азербайджана. Отметим, что в последние дни ВС Азербайджана целенаправленно обостряют ситуацию как на армяно-азербайджанской границе, так и в Нагорном Карабахе. 9 августа азербайджанские военные обстреляли армянские позиции близ Шуши не только из стрелкового оружия, но и применили СПГ-9. А сегодня подразделениями АО НКР был сбит вражеский ударный беспилотник.