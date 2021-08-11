Среда, 11 Августа 2021 12:35

АрмИнфо. Азербайджанские военные терроризируют жителей приграничных Сюника и Гегаркуника. Об этом сообщает Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

<Мы периодически получаем тревожные сигналы из сел Гегаркуника и Сюника о том, что азербайджанские военнослужащие производят выстрелы в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Причем, в этих случаях выстрелы производятся со специальным излучающим светом и делаются так, чтобы они были видны гражданскому населению в целях устрашения. В этих случаях, в ночное время часто включают беспокоящую население громкую музыку, кричат - то есть совершают хулиганские поступки>, - отметил Татоян, добавив, что подобные сигналы они получают с декабря 2020г.

По его словам, речь идет о селах, в непосредственной близости от которых были размещены азербайджанские вооруженные силы с грубым нарушением требований международного права, а особенно с 12-13 мая 2021 года после незаконного вторжения на суверенную территорию Армении.

<Проверки Аппарата Защитника прав человека РА данных тревожных сигналов свидетельствуют, что они прекращаются после ответных действий Вооруженных сил Армении, направленных на защиту гражданского населения>, - подытожил Арман Татоян.