Среда, 11 Августа 2021 12:28

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6 425 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 391 случай заражения (6%), выздоровело 139 человек, скончалось - 6.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 11 августа фактическое лечение получает 5 479 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1129.

С момента же вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 233 001 случай заражения коронавирусом (16,5%), при этом выздоровело 221 729 человек (95,2%), количество летальных исходов достигло 4 664 (2%). В общей сложности в стране провели 1 409 091 тест на коронавирус.