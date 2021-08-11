Среда, 11 Августа 2021 12:06

АрмИнфо. Минобороны Армении планирует провести тренировочные сборы резервистов с целью совершенствования воинской квалификации и усиления боевого дежурства.

В частности, министерство обороны Армении с 10 по 28 августа на едином портале правовых актов https://www.e-draft.am/ представило на суд общественности проект постановления Правительства Республики Армения "Об объявлении тренировочных сборов и привлечении транспортных средств военно-транспортных органов для их обеспечения".

Согласно проекту решения, оборонное ведомство планирует объявить тренировочные сборы резервистов с 25 августа 2021 года по 25 ноября 2021 года для рядовых. На трехмесячные сборы будут привлечены рядовые, унтер-офицеры и офицеры первой группы первого разряда резервистов - в количестве 2169 человек: из них 1164 рядового состава, 254 - унтер-офицеров, 751 офицеров запаса по мотострелковым, ракетно- артиллерийским, связи, разведывательным и инженерным специальностям. К обеспечению сборов будут привлечены 110 транспортных средств. "Учебно- тренировочные сборы будут объявлены в целях переподготовки и совершенствования воинской квалификации, а также - при необходимости, для их привлечения к боевому дежурству, согласно договору, заключенному с ними", - говорится в документе. На проведение сборов из резервного фонда МО будет выделено примерно 3 млрд драмов.

Помимо данного документа, министерство обороны Армении ввело в обращение проект "Об объявлении учебных сборов", предусматривающий проведение с 15 сентября по 15 декабря 2021 года учебно-тренировочных сборов резервистов. Согласно проекту решения правительства, оборонное ведомство планирует объявить трехмесячные учебно- тренировочные сборы для рядовых, унтер-офицеров и личного состава первой группы резервистов сроком на три месяца, с 15 сентября 2021 года по 15 декабря. Отмечается, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью привлечения к несению боевого дежурства и тренировочных сборов, мобилизационных людских ресурсов Республики Армения, транспортных средств с целью усиления боевого дежурства Вооруженных Сил Республики Армения.

Учебные сборы, согласно проекту, объявляются для граждан, состоящих на учете в резерве с целью: повышения воинской квалификации, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, подготовки офицеров запаса из унтер-офицеров с высшим образованием. Всего на участие в сборах будут призваны 869 граждан, из них 576 рядовых, 107 унтер-офицеров, 186 офицеров запаса. Общественность сможет высказать свое отношение к документу на едином портале с 28-го июля по 13 августа.