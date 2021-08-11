Среда, 11 Августа 2021 12:03

АрмИнфо.ОДКБ имеет большие возможности для решения ситуации, разногласий и вызовов, которые появляются в зоне ее ответственности политическими методами, однако необходимо проявление определенной решительности как со стороны Организации, так и Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян высоко оценив членство в ОДКБ, отметил, что Организация является одним из ключевых элементов системы безопасности Республики Армения. <У ОДКБ довольно широкая зона ответственности. И, к сожалению, во многих местах напряжение нарастает. И поэтому мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые появились у нас в последнее время в плане безопасности Республики Армения, но и в более широком смысле>, - сказал премьер.

При этом Пашинян заметил, что те вызовы, которые появились в зоне ответственности ОДКБ, должны быть с честью преодолены, а все вопросы решены. В этом ключе он обратил внимание на то, что ОДКБ - это, в первую очередь, организация, которая решает вопросы политическими методами.

<Конечно, это военно-политическая организация, но, прежде всего, и уставом это предусмотрено и другими нормативными документами, нужно приложить максимум усилий, чтобы все ситуации, разногласия и вызовы, которые появляются в зоне ответственности ОДКБ, решить политическими методами>, - сказал Пашинян.

Премьер напомнил, что уже в течение 2-3 месяцев на границе Армении кризисная ситуацию, которая представляет конкретную угрозу безопасности Республики Армения. В этой связи он рассказал о том, что вооруженные силы Азербайджана уже несколько месяцев незаконно находятся на территории РА. <Конечно, много обсуждается реакция ОДКБ. Должен сказать, что фактически впервые в ОДКБ мы сталкиваемся с такой конкретной ситуацией, и я думаю, что мы должны очень внимательно изучить ее, чтобы в дальнейшем повысить эффективность механизмов ОДКБ>, - сказал глава правительства, подчеркнув в этом контексте важность совершенного визита генсека ОДКБ в Армении.

Пашинян заметил, что в создавшейся ситуации для Армении очень важно найти политическое решение существующих проблем, для чего имеются все возможности. <Нужно, чтобы мы должным образом использовали те механизмы, которые существуют в ОДКБ>, - сказал премьер.

Вместе с тем он напомнил, что позиция Армении конструктивная в плане региональной повестки дня. <Республика Армения, конечно же, привержена реализации договоренностей, которые зафиксированы в заявлениях от 9 ноября и 11 января. Для нас очень важно создать необходимые условия и прийти к конкретным решениям по вопросу открытия региональных транспортных коммуникаций>, - заявил глава правительства.

При этом он придал важность старту процесса демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, для чего необходимо создать конкретные условия. В этом контексте Пашинян заметил, что Армения тесно работает над этим и в рамках ОДКБ и, конечно, в трехстороннем формате с Российской Федерацией.

<Надеюсь, что в рамках ОДКБ нам удастся прийти к конкретным решениям, в частности, по поводу мониторинга ситуации. Думаю, что это вопрос, по которому нужно принимать конкретные решения и работать над конкретными механизмами>, - заключил он.

В свою очередь, Генсек ОДКБ рассказал премьер-министру Армении о своем визите в мотострелковый полк, на позиции, где несут боевое дежурство подразделения этого полка. <Если честно, сейчас я вижу, что границы нет, это по сути дела линия боевого столкновения, линия противостояния. Вот одни войска, вот войска вторые, и периодически там происходят столкновения и перестрелки. Конечно, так быть не должно. Надо тут делать все, чтобы у каждого была своя линия, чтобы преодолеть эту ситуацию, этот кризис>, - сказал он.

Зась отметил, что основной глобальной задачей правительства Армении должно стать преодоление этого кризиса на границе и обеспечение безопасности границ, чтобы дать возможность последующим поколениям жить в безопасности, за этой границей, а не за линией боевого столкновения. <Уверен, что, получив такую закалку и опыт, как у Вас сейчас есть, Вы решите именно дипломатическими и политическими методами. Хватит жертв, хватит войн, надо решать и сделать все, чтобы проблемы решать мирным путем. Я уверен, что получится. Мы обсуждали эту ситуацию, и в мае месяце, на уровне министров иностранных дел, достаточно долго, и было общее понимание, что нужно делать все, чтобы стороны сели за стол переговоров и решали>, - сказал он.

Согласно источнику собеседники обсудили возможности урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе путем мирных переговоров, приоритеты председательства Армении в ОДКБ, шаги по обеспечению безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также вопросы совершенствования и повышения эффективности Организации.