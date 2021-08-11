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АрмИнфо. Объективные доказательства незаконного содержания армянских пленных в Баку по политическим мотивам и учинения над ними искусственных судебных процессов были представлены Омбудсменом Армении Арманом Татояном на обсуждении, организованном Институтом изучения прав человека Колумбийского университета (США). Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук сам Татоян. <В числе доказательств - видеозапись беседы между президентом Азербайджана и первой леди Турции, где говорится об умышленном удержании пленных и возвращении по частям>, - отметил он.
При этом Татоян сообщил, что обсуждение было организовано директором программы укрепления мира и прав Института исследования прав человека Колумбийского университета США Дэвидом Л. Филипсом. Среди участников обсуждения был также избранный руководитель международного отдела по правам человека Американской Ассоциации юридических школ, профессор права Томас М. Макдонелл.
Отметим, что более 9 месяцев Азербайджан в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. По неофициальным данным эта цифра гораздо больше. Азербайджан не только незаконно удерживает армянских военнопленных, но и учинил постановочные судебные процессы над ними и приговаривая их к длительным тюремным срокам.
|Татоян: Азербайджанские военные терроризируют жителей приграничных областей Армении
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|Пашинян: ОДКБ имеет большие возможности для решения ситуации политическими методами, однако необходимо проявление определенной решительности как со стороны Организации, так и Армении.
|Командованием российского миротворческого контингента ведется разбирательство в связи с перестрелкой в районе Шуши
|Омбудсмен Армении продолжает на международных площадках озвучивать проблему армянских пленных, удерживаемых в Баку
|Противник применил ударные дроны по армянским позициям в Арцахе
|Еврокомиссия увеличила пакет помощи странам Восточного партнерства для ускорения процесса вакцинации населения
|На пост главы Постоянной комиссии НС по внешним связям правящая партия выдвинула кандидатуру Эдуарда Агаджаняна
|Станислав Зась: Инциденты на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу безопасности Армении.
|Генсек ОДКБ: Возможности для мирного, политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны
|Сегодня армянские парламентарии соберутся на дополнительное заседание
|Экс-мэр Гюмри обвиняется в преступном отчуждении государственного имущества
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна вновь отложено
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|Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся
|Сирийская авиакомпания запускает прямые рейсы между Ереваном и Алеппо
|Экс-помощница Тиграна Авиняна заняла аналогичную должность в аппарате Мгера Григоряна
|Вопросы, связанные с возвращением армянских пленных обсудили на встрече Омбудсмен Армении и руководитель делегации МККК в РА
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Шош-Мхитарашен из СПГ-9
|За сутки в Армении выявили 313 новых случаев заражения коронавирусом
|Эксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допустит
|Аршак Карапетян проведет переговоры с Сергеем Шойгу
|Двадцать семь американских законодателей требуют расследования турецкой программы беспилотников
|Глава МО Армении на встрече с Генсеком ОДКБ выразил недовольство механизмами реагирования на кризисные ситуации, действующие в Организации
|При финансовой поддержке IDBank-а ЕГУ объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.
|Генсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Кадровые перестановки в ГШ ВС Армении
|Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
|Алиев уволил главу Садарака
|"Мы обмануты": Родственники находящихся в Азербайджане армянских пленных требуют от властей конкретных действий по их возвращению домой
|Глава МИД Уругвая посетит Армению
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
|<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
|Парламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссий
|<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы
|Генсек ОДКБ сегодня прибудет в Ереван
|Один российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории Армении
|Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
|Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
|Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
|ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
|Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
|Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
|Страсти вокруг ереванского зоопарка не утихают
|Минобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизировалась
|В 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагонов
|Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
|Посол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
|Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
|Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
|Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
|В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
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|Читать больше
|Политик: С качеством, представленных в НС 8-го созыва, политических сил можно лишь разрушить, но не развивать государство
|Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся
|Эксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допустит
|Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
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