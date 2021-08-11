Среда, 11 Августа 2021 11:21

АрмИнфо. Объективные доказательства незаконного содержания армянских пленных в Баку по политическим мотивам и учинения над ними искусственных судебных процессов были представлены Омбудсменом Армении Арманом Татояном на обсуждении, организованном Институтом изучения прав человека Колумбийского университета (США). Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук сам Татоян. <В числе доказательств - видеозапись беседы между президентом Азербайджана и первой леди Турции, где говорится об умышленном удержании пленных и возвращении по частям>, - отметил он.

При этом Татоян сообщил, что обсуждение было организовано директором программы укрепления мира и прав Института исследования прав человека Колумбийского университета США Дэвидом Л. Филипсом. Среди участников обсуждения был также избранный руководитель международного отдела по правам человека Американской Ассоциации юридических школ, профессор права Томас М. Макдонелл.

Отметим, что более 9 месяцев Азербайджан в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. По неофициальным данным эта цифра гораздо больше. Азербайджан не только незаконно удерживает армянских военнопленных, но и учинил постановочные судебные процессы над ними и приговаривая их к длительным тюремным срокам.