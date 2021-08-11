Среда, 11 Августа 2021 11:11

АрмИнфо.Европейская комиссия увеличила с 40 до 75 млн евро свой пакет помощи для развертывания вакцинации против COVID-19 и ускорения кампаний иммунизации в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, поступившем в АрмИнфо.

<С помощью нового пакета помощи в размере 35 млн евро ЕС стремится существенно расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая расходы. Эта помощь дополняет поддержку ЕС инициативы COVAX, всемирного центра по обеспечению справедливого и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19 и работе над справедливым и прозрачным распределением вакцин в странах Восточного партнерства>, - говорится в заявлении.

Это дополнение к первому пакету поддержки в размере 40 млн евро, запущенном в феврале партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения и нацеленная на безотлагательное повышение готовности местного населения к безопасной и эффективной вакцинации. <Евросоюз привержен поддержке наших восточных соседей в ускорении вакцинации, поскольку это будет иметь решающее значение для завершения пандемии и начала социально-экономического восстановления в регионе. Мы заботимся о наших партнерах>, - заявил еврокомиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархели, отметим негативное воздействие пандемии как на мировую экономику, так и на страны ВП. Напомним, что недавно принятая программа является частью глобального реагирования Team Europe на COVID-19 и основывается на совместных усилиях государств-членов и сотрудничестве ЕС с ВОЗ. Новый пакет будет поддерживать эффективное развертывание вакцин, полученных партнерами непосредственно через механизм обмена вакцинами ЕС и косвенно через программу ООН COVAX и прямые закупки у производителей вакцин против COVID-19.

Чтобы дополнить усилия COVAX, Team Europe намерена передать не менее 200 миллионов доз странам-партнерам до конца текущего года. Ожидается, что большинство из них будет доставлено через COVAX.