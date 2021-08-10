Вторник, 10 Августа 2021 20:44

АрмИнфо.Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на дополнительное заседание после завершения текущего.

Так, учитывая большое количество желающих как выступить, так и задать вопросы кандидатам на посты глав комиссий, по предложению председателя парламента Алена Симоняна, было принято решение провести дополнительное заседание длительностью в полтора часа.

Отметим, что сегодня в парламенте Армении продолжились обсуждения кандидатур на пост руководителей постоянных комиссий. Правящая фракция "Гражданский договор" на пост главы профильной комиссии по государственно-правовым вопросам выдвинула Владимира Варданяна (он возглавлял комиссию в парламенте 7-го созыва), главы комиссии по обороне и безопасности - кандидатуру Андраника Кочаряна (ранее он возглавлял названную комиссию). Сегодня были выдвинуты также кандидатуры на пост председателя постоянной комиссии по внешним сношениям - Эдуарда Агаджаняна (экс- глава аппарата премьер-министра), комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам - Геворга Папояна, постоянной комиссии территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы - Ваге Галумяна, комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта - Сисака Габриеляна, постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции - Армана Егояна, комиссии по труду и социальным вопросам - Эрикназ Тиграняна и комиссии по здравоохранению - Нарека Зейналяна.

Оппозиционная фракция "Айастан" на должность главы комиссии по экономическим вопросам выдвинула кандидатуру экс-губернатора Сюникской области Ваге Акопяна, на пост главы по регионально-евразийской интеграции - экс-вице-премьера Армена Геворкяна. На пост главы последней комиссии фракция "Айастан" выдвинула кандидата - депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Ранее было принято решение о том, что председатели 9 комитетов выдвигаются правящей фракцией "Гражданский договор", председатели 3 постоянных комиссий - комиссии по экономическим вопросам, по регионально-евразийской интеграции и комиссии по правам человека и общественным вопросам.