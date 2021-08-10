Вторник, 10 Августа 2021 22:30

АрмИнфо.Партия <Гражданский договор> выдвинула кандидатуру депутата Эдуарда Агаджаняна на пост председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям. Об этом в Национальном собрании Армении заявил руководитель партии <Гражданский договор> Айк Конджорян.

В ходе своего выступления Агаджанян отметил, что ввиду того, что Арцах является стержнем внешней политики Армении, Постоянная комиссия НС РА по внешним связям будет заниматься в основном именно вопросами Арцаха.

<Евразийская интеграция и процессы европейской интеграции, по моему убеждению, являются очень важными элементами, компонентами нашей внешней политики, но это нельзя считать ее осью>, - сказал он.

Агаджанян добавил, что стержнем деятельности Комиссии, которая должна развеять все иллюзии относительно международной политики и международных отношений, будут национальные и государственные интересы. <Мы и есть единственная гарантия нашего успеха>, - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопросы парламентариев Агаджанян отметил, что Армения должна вернуть Азербайджан в конструктивное русло и, используя все имеющиеся ресурсы, принудить выполнять обязательства. <На фоне заявлений Алиева сложно говорить о конструктивной атмосфере и каком-либо мире, но необходимо работать в этом направлении>, подчеркнул Агаджанян.