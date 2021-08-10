Вторник, 10 Августа 2021 22:28

АрмИнфо.Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в сопровождении начальника Управления общей подготовки Вооруженных Сил Армении, заместителя начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Андраника Макаряна и ряда офицеров посетил военный опорный пункт, расположенный на Ерасхском участке границы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Станислав Зась ознакомился с приграничной обстановкой, был проинформирован о нарушениях режима прекращения огня, совершенных Вооруженными силами Азербайджана за последние несколько недель.Генсек ОДКБ ознакомился также с несением службы в опорном пункте и побеседовал с военнослужащими.

Согласно источнику, в ходе визита Станислав Зась ответил также на вопросы журналистов, представив позицию ОДКБ относительно текущей ситуации и мер по снижению напряженности. Генсек ОДКБ отметил, что возможности для мирного, политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны и необходимо продолжить последовательную работу в этом направлении.