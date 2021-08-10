Вторник, 10 Августа 2021 16:55

АрмИнфо. Экс-мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено обвинение в преступном отчуждении государственного или общинного имущества.

Согласно сообщению Генпрокуратуры РА, в ходе предпринятых следственных мероприятий были получены достаточные доказательства по части того, что В.Г. во время пребывания на посту главы общины Гюмри при содействии нескольких должностных лиц муниципалитета при фальсификации справок, являющихся официальными документами общины, а также протоколы аукционной комиссии, с нарушением требований законодательства о торгах, лично участвовал в торгах и был признан победителем в них. Таким образом в период с 2001 по 2011 гг путем прямой продажи или аукциона, в нарушение ст.60 о Земельном кодексе им было отчуждено множество земельных участков государственного или общинного значения, не подлежащих продаже.

В частности, это касается отдельных участков городского парка Гюмри, земельных участков на улицах Фурманова, Руставели, Саят-Нова, Гарегина Нжде; территорий, прилегающих к Мармашенскому шоссе; участка по адресу Мармашенское шоссе 13, ул. Т. Чартарапета 13, ул. Тиграна Меца 31, нескольких земельных участков на улице Шинарарнер; несколько земельных участков на территории бывшего военного совхоза; участок в квартале Муш 2, 11/11; часть земельного участка, принадлежащего ОАО <Гюмри Текстиль>; участок прилегающий к зданию, имеющему историко-культурную ценность и расположенному по улице Абовяна 262, г. Гюмри.

Согласно ведомству, в результате этих преступных действий интересам государства и общества был нанесен значительный ущерб, в некоторых случаях с серьезными последствиями. При достаточном сочетании доказательств, полученных в 2021 году, 10 августа бывшему мэр Гюмри было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 308 УК РА (9 эпизодов), ч. 1 ст. 308 УК РА (10 эпизодов) и ч. 1 ст. 314 УК РА (19 эпизодов). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.

Напомним, что Гукасян был мэром Гюмри в период с 1999 по 2012 гг. Считался одиозным чиновником, тесно связанным с криминальным миром.