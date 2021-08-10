Вторник, 10 Августа 2021 14:43

АрмИнфо.Очередное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна вновь отложено. Об этом сообщает пресс-служба защиты второго президента РА.

Согласно сообщению, следующее заседание по делу назначено на 13.00 17 августа. Решение было принято при ходатайстве адвоката Григоряна Эрика Алексаняна, который отметил, что его подзащитный не может присутствовать на заседании по объективным причинам, поскольку является депутатом парламента 8-ого созыва, который начал свою деятельность 2 августа.

В свою очередь судья Анна Данибекян посчитала не уважительной причину отсутствия Григоряна на судебном заседании, а прокурор Петрос Петросян ходатайствовал применить обязательные меры и принудительно привести Геворкяна на следующее заседание суда.

На что защита напомнила, что Геворкян теперь обладает новым статусом и применение подобной меры может быть применено лишь при одобрении Национального собрания РА.

Несмотря на это замечание защиты, судья Данибекян постановила обеспечить принудительное присутствие Геворкян на следующем заседании суда.