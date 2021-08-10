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АрмИнфо.Очередное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна вновь отложено. Об этом сообщает пресс-служба защиты второго президента РА.
Согласно сообщению, следующее заседание по делу назначено на 13.00 17 августа. Решение было принято при ходатайстве адвоката Григоряна Эрика Алексаняна, который отметил, что его подзащитный не может присутствовать на заседании по объективным причинам, поскольку является депутатом парламента 8-ого созыва, который начал свою деятельность 2 августа.
В свою очередь судья Анна Данибекян посчитала не уважительной причину отсутствия Григоряна на судебном заседании, а прокурор Петрос Петросян ходатайствовал применить обязательные меры и принудительно привести Геворкяна на следующее заседание суда.
На что защита напомнила, что Геворкян теперь обладает новым статусом и применение подобной меры может быть применено лишь при одобрении Национального собрания РА.
Несмотря на это замечание защиты, судья Данибекян постановила обеспечить принудительное присутствие Геворкян на следующем заседании суда.
|Экс-мэр Гюмри обвиняется в преступном отчуждении государственного имущества
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна вновь отложено
|Генсек ОДКБ посетил одну из воинских частей ВС Армении в Араратской области
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|Экс-помощница Тиграна Авиняна заняла аналогичную должность в аппарате Мгера Григоряна
|Вопросы, связанные с возвращением армянских пленных обсудили на встрече Омбудсмен Армении и руководитель делегации МККК в РА
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|Аршак Карапетян проведет переговоры с Сергеем Шойгу
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|Генсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
|Алиев уволил главу Садарака
|"Мы обмануты": Родственники находящихся в Азербайджане армянских пленных требуют от властей конкретных действий по их возвращению домой
|Глава МИД Уругвая посетит Армению
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
|<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
|Парламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссий
|<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы
|Генсек ОДКБ сегодня прибудет в Ереван
|Один российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории Армении
|Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
|Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
|Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
|ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
|Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
|Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
|Страсти вокруг ереванского зоопарка не утихают
|Минобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизировалась
|В 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагонов
|Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
|Посол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
|Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
|Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
|Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
|В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
|Очередная провокация Азербайджанских ВС в Ерасхе
|Парк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2Д
|6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»
|В рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава Минюста
|Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции "Айастан" останется под арестом
|Эмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна
|Арутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд. драмов
|Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится
|ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19
|Программа нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - Пашинян
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|Парламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна
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|Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся
|Эксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допустит
|Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
|Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
|Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
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