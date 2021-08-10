Вторник, 10 Августа 2021 14:21

АрмИнфо.. Ситуация на армяно-азербайджанской границе всегда находится в поле зрения ОДКБ. Об этом 10 августа в беседе с армянскими журналистами во время посещения одной из воинских частей ВС РА в Араратской области заявил Генсек ОДКБ Станислав Зась, отвечая на вопрос какие предложения разработала Организация по урегулированию ситуации на границе, и почему организация не дает четкой и ясной оценки инцидентам на армяно-азербайджанской границе.

По его заверению, ОДКБ проводи организованный мониторинг, причем в первую очередь с помощью государственных структур Армении.

<Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности для Кавказского региона и, конечно же, Армении- члена ОДКБ. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны. По сути, это был бы лучший вариант для всех>, - сказал Генсек ОДКБ.

При этом Зась убежден, что трехсторонний формат Армения-Азербайджан-Россия должен сыграть позитивную роль в этом процессе. <Безусловно, мы серьезно обеспокоены расширением географии пограничных столкновений и увеличением их частоты. Это также беспокоит и не способствует указанным работам. Кроме того, это в целом затрудняет выполнение краеугольных договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана и России по прекращению нагорно-карабахского конфликта и поиску путей установления мира в этом регионе. Мы ожидаем, что все стороны поймут это и предпримут шаги для концентрирования внимания на разрешении своих разногласий политическими средствами>, - подытожил Зась.

Отметим, что Генсек ОДКБ с двухдневным рабочим визитом находится в Ереване. Накануне он провел встречи в МИД, Минобороны и Совбезе Армении. Сегодня ожидается его встреча с премьер-министром Армении. Стоит также заметить, что этот первый визит Генсека ОДКБ в Армению после эскалации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.