Вторник, 10 Августа 2021 14:03

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) продолжает расширять спектр предоставляемых услуг, разрабатывая инновационные решения для обеспечения максимально комфортного обслуживания клиентов. Процесс осуществления банковских операций стал более доступным и удобным, так как клиенты Банка имеют возможность осуществлять свои транзакции в 42 филиалах Upay, расположенных в городе Ереван и во всех регионах Армении.

В филиалах Upay клиенты-физические лица могут осуществлять пополнения карточных и банковских счетов, депозитов, а также осуществлять погашения кредитной задолженности, как очередные, согласно графику платежей, так и досрочные погашения с опережением графика (предоставив код или номер кредитного договора).

Банковские операции будут осуществляться в режиме онлайн: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 19:00, в субботу - с 09:00 до 18:00, а в остальное время - на следующий рабочий день в 09:00. В течение одного дня клиент имеет возможность совершать неограниченное количество операций.

Действуют следующие ограничения по транзакциям:

- Транзакции могут осуществляться только в драмах РА. В случае пополнения карточных счетов, если пополняется инвалютный счет, внесенная в драмах РА сумма будет конвертирована по курсу безналичных операций, установленному в Банке в момент начисления средств на счет клиента.

- Минимальная сумма каждой транзакции - 1000 драмов РА, максимальная сумма - 400 тыс. драмов РА.

Для осуществления вышеуказанных банковских операций компанией Upay применяется комиссия за услуги. Если сумма сделки до 35 тыс. драмов РА, установлена комиссия в размере 200 драмов РА, свыше 35 тыс. драмов РА - 0.6% от суммы транзакции (не более 1200 драмов РА).

Более подробно можно ознакомиться позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87, а также на официальном сайте компании Upay https://www.ucom.am/upay или позвонив по телефонному номеру (+374) 11-444-448.