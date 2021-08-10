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 Вторник, 10 Августа 2021 13:43
Эммануил Мкртчян

Казахстан – 30 лет независимости. Формула эрудированного государства

Казахстан – 30 лет независимости. Формула эрудированного государства

АрмИнфо.Если исходить из позиции крупного американского исследователя – аналитика, социолога, политолога, социального антрополога Самюэля Хантингтона, подарившего интеллектуальному миру свою незабвенную работу «Столкновение цивилизаций», где он утверждает, что будущие войны будут вестись не между странами, а между культурами, то пример такого государства как Казахстан существенно подтачивает подобный взгляд.

 

Мир, несмотря на свое многообразие и наличие политических рудиментов, неудачных попыток  регионализации, все же планомерно движется по пути глобализации, и одним из ярких примеров такого государства – страны, следующей заранее избранному маршруту, основанному на прагматизме и идее модернизации, выступает Республика Казахстан. Мощная страна, вышедшая из исторических глубин центральноазиатских степей, сегодня привлекает внимание цивилизованного сообщества стран и не редко в своей политике служит примером для тех, кто стремится к миру и согласию – этническому, конфессиональному - к многообразию и в то же время к крепкому сплаву культур и традиций.

 

Тот, кто хоть раз бывал в Алматы, а также в современной столице Казахстана Нур-Султане, не мог не заметить простого отсутствия такого социального термина как «терпимость», присущего многим, даже европейским, странам. 30 лет назад, приобретя независимость, Казахстан, в отличие от многих государств, реализовавших в течение всего XX века свое право на самоопределение, избрал самую рациональную, прагматичную, и вместе с тем, самую социально-ориентированную и перспективную модель развития, которая позволила стране уже сегодня предстать перед миром в качестве одного из самых, если можно так сказать «эрудированных государств» Евразийского континента.

 

«Мы обратили многообразие общества в свою пользу» как то сказал, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа, (а не народов – примечание автора) Казахстана первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. А ведь не случайно, пока иные самоопределившиеся страны долго мучились с определением таких государственных атрибутов как сохранение и развитие национального языка, где оправданно, а где нет, Казахстан изначально вывел мудрую формулу трехъязычия, сделав ее залогом будущих успехов. Казахский – национальный, русский – межнациональный и английский – международный. Подобный прагматизм руководства страны очень скоро дал свои плоды в виде образовательного бума, высокой инвестиционной активности, технологического подъема, динамики роста населения. Никто не стал в этом ключе размышлять о надуманных рисках в условиях формирующегося процесса национального согласия и единения во имя стабильного будущего государства, основанного на общественном благе.

 

Об этом говорит и статистика, которая была озвучена Елбасы на сессии Ассамблеи народа Казахстана. За прошедшие 30 лет независимости численность населения страны выросла на 2,5 млн. человек и сейчас приблизилась к отметке в 19 млн. Доходы населения выросли в 9 раз,  ВВП на душу населения в РК увеличился в 13 раз, повысившись в реальном выражении в 10 раз. Уровень бедности населения сократился с 47% в начале 90-х до сегодняшних 10%. Это не значит, что страна перешла в ранг развитых и большинство проблем в ней решены, но «упрямое» стремление освободиться от доминирующей сырьевой зависимости экономики, в том числе и от углеводородной, выдвинуло на первый план вопросы подготовки нового поколения к освоению технологического будущего; в стране строятся автомобильные и авиатехнические сборочные предприятия, развивается фармацевтика, внедряется «умное» сельское хозяйство и животноводство. Только в пандемический 2020 год в страну пришли около 2 тыс новых иностранных компаний. И несмотря на спад, присущий всему миру, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику страны составили почти 13 млрд. долларов США. За 30 лет независимости их объемы приблизились к 400 миллиардам.

 

Такие перемены стали возможны исключительно за счет внутренней стабильности и общественного согласия. «Мы обратили многообразие общества в свою пользу. Это теперь является известным конкурентным преимуществом Казахстана. Созданная нами модель межэтнических отношений основана на ведущих международных правовых стандартах и признана сегодня во всем мире. Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни, нравственным императивом, бесценным богатством и активом нашего государства», - сказал Нурсултан Назарбаев на Ассамблеи народа Казахстана.

 

Как отмечают эксперты, важным моментом является то, что Ассамблея является авторитетным медиатором в области профилактики межэтнических споров и конфликтов. В настоящее время в республике действует около двух тысяч советов общественного согласия при АНК. Обеспечивая взаимодействие институтов гражданского общества и власти, советы осуществляют общественный контроль за реализацией госорганами мероприятий по социально-экономическому развитию на местах, а также проводят мониторинг проблем населения.

 

«30 лет назад многонациональный, многоконфессиональный наш народ сделал еще один фундаментальный выбор двигаться вперед в единстве, мире и согласии нашей страны. С высоты пройденного пути можно уверенно констатировать правильность и эффективность этой стратегической формулы национального развития», - отметил Назарбаев. По словам Первого Президента, это позволило создать наиболее благоприятные условия для строительства государственности и обеспечило мощнейший ресурс формирования облика современного Казахстана. Главным камертоном здесь служит, как известно, преамбула нашей Конституции, которая начинается словами «мы – народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». Суть этого предложения очень важна, потому что при написании Конституции я лично уделил этому очень важное значение. Основной закон отражает коренные интересы всех наших соотечественников, независимо от национальности, веры или языка», - подчеркнул Назарбаев.

 

Что касается разрешения споров внутри страны, то по мудрому мнению Назарбаева, издревле, возникающие споры решались аксакалами. Так должно и продолжаться дальше. «При этом, казахский народ образовал стержень интеграционных процессов консолидирующего полиэтнического общества. Так делается во всем мире, язык объединяет всех. Например, американцы состоят из тысячи всяких народов, которые съехались сюда, но английский язык их объединяет», - сказал он. Но в тоже время, по словам Первого Президента, в стране были обеспечены все необходимые условия для развития культуры, языков, этносов.

 

Такая же позиция у Казахстана в его внешней политике. «Многовекторная внешняя политика позволила зарекомендовать нас, как миролюбивую нацию, нацеленную на сотрудничество и обеспечение мира на Земле. Нам доверяют, нас просят быть посредниками в столкновениях и несогласованностях между странами. Так было, когда мы решали вопрос о снятии напряжения между Россией и Турцией, вопрос Иранской ядерной проблемы, Сирийской проблемы. Казахстан и наша столица являются площадкой доверия, где могут проходить такие вещи», - сказал Елбасы. «Нас считают лидерами борьбы против ядерного оружия. Мы инициировали и реализовали вместе с другими странами также интеграционные проекты, такие как ЕАЭС, СВМДА, ССТГ и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Без ложной скромности скажу – все эти объединения были созданы при моем участии и благодаря моим предложениям. Спасибо коллегам, которые поддержали», - отметил Первый Президент.

 

Надо отметить, что сегодняшний Казахстан – очень динамично развивающееся государство. И этой подбадривающей динамикой народ Казахстана обязан так же Нурсултану Назарбаеву, который вовремя осмыслив поколенческие изменения, сделал очень важный и уникальный для государств Востока шаг: в мае 2019 году передал бразды правления новым молодым руководителям. На выборах нового президента  главой государства стал Касым-Жомарт Токаев. Во всем мире эта модель своевременной трансформации – передачи власти, как важнейшего стимула к дальнейшей модернизации государства была высоко оценена и понята. Причем на последней сессии Ассамблее народа Казахстана произошла и передача его непосредственного председательства новому главе государства. «Как всем известно, в 2019 году 19 марта в 19 часов вечера я объявил казахстанскому народу, что я прекращаю полномочия Президента. Считал, что этого достаточно и нужна смена руководства. Жизнь подтвердила правильность этого шага. Сегодня подтверждается, что этот выбор был правильный. Я хочу двигаться дальше, это серьезный для меня шаг. Я стоял у истоков Ассамблеи. Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку за все годы этой работы. Это было важно. Но, как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплены перед Президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», - заявил Назарбаев.  

 

Сегодня параллельно с процессом глобализации в мире происходят явления, которые часто называют «возрождением системы равновесия сил». В этой жесткой борьбе за влияние странам недостаточно быть просто вооруженными до зубов. Гонка ведется по многим другим направлениям – социальному, чтоб не допустить процесса депопуляции; политическому, чтобы сохранять стабильность и согласие; технологическому, чтобы оставаться самодостаточными и быть во всеоружии готовым к новой квантовой революции. У Казахстана есть все шансы не только быть впереди этой динамики на просторах Евразии, но и стать стержневым государством в своем регионе. В этом и таится секрет «эрудированного» государства. 

 


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