Вторник, 10 Августа 2021 12:06

АрмИнфо. Вопросы, связанные с возвращением армянских пленных и пропавшими без вести обсудили на встрече Омбудсмен Армении Арман Татоян и руководитель делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в РА Тьерри Рибо.

Как сообщил на своей странице в Facebook Омбудсмен Армении Арман Татоян, отдельно был затронут вопрос защиты прав приграничных жителей.

Отметим, что более 9 месяцев Азербайджан в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. По неофициальным данным эта цифра гораздо больше. Азербайджан не только незаконно удерживает армянских военнопленных, но и учинил постановочные судебные процессы над ними и заключая их на длительные тюремные сроки.