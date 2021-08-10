Вторник, 10 Августа 2021 12:05

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Шош-Мхитарашен из СПГ-9.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, 9-го августа с 16: 00 до 22:00, противник нарушил режим прекращения огня на юго-западном участке (Шош-Мхитарашен).

<Кроме стрелкового оружия, азербайджанские ВС применили также СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет), выпустив в направлении армянских позиций 3 снаряда. С армянской стороны пострадавших нет>, - говорится в сообщении АО Арцаха.

Вместе с тем в карабахском оборонном ведомстве добавили, что в связи с инцидентом была предоставлена соответствующая информация командованию российского миротворческого контингента.

<Командование Армии обороны Республики Арцах призывает азербайджанскую сторону придерживаться достигнутых договоренностей и воздерживаться от шагов, направленных на дальнейшее обострение ситуации>, - подытожили в АО НКР.