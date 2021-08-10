Вторник, 10 Августа 2021 12:05

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 6158 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 313 граждан (5%).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 183 человека, скончалось - 5.

По положению на 11:00 10 августа фактическое лечение получает 5 234 человека.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1128.

С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 232 610 случаев заражения коронавирусом (16,6%), при этом выздоровело 221 590 человек (95,3%), количество летальных исходов достигло 4 658 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 402 666 тестов на коронавирус.