Вторник, 10 Августа 2021 11:37

АрмИнфо.Двадцать пять американских законодателей присоединились к конгрессменам Дэвиду Чичиллину и Гасу Билираксу в двухпартийном призыве к Государственному департаменту приостановить экспортные лицензии на американские технологии дронов в Турцию до завершения официального расследования относительно дестабилизирующей роли турецких программ дронов на Кавказе, в Южной Азии, Восточном Средиземноморье и во всем мире.

Об этом сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA).

При этом подчеркивается, что этот шаг, решительно поддерживаемый Греческой ассоциацией американского лидерства (HALC), Американскими друзьями Курдистана, Индусско-американским фондом, Организацией в защиту христиан, Ближневосточным форумом и Армянским национальным комитетом Америки.

В ANCA также напомнили, что было обнаружено, что турецкие беспилотники Bayraktar, развернутые Азербайджаном против Арцаха прошлой осенью, содержат не менее 10 деталей, произведенных в Соединенных Штатах или фирмами, имеющими дочерние или аффилированные компании в Соединенных Штатах.

В двухпартийном письме, отправленном на прошлой неделе госсекретарю Энтони Блинкену, двадцать семь конгрессменов США попросили его выпустить отчет о разветвлениях турецкой индустрии дронов с особым вниманием к тому, включают ли они американские технологии, нарушающие санкции США.

<За последний год турецкие беспилотники были использованы Азербайджаном против армянского гражданского населения в Арцахе, в Сирии; против курдских сил, которые объединились с США в войне против ИГИЛ; и в гражданской войне в Ливии>, - говорится в письме, в котором приводятся доказательства, подтверждающие использование американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах< Байракдар >, развернутых Азербайджаном против армян в Арцахе.

Заметим, что Турция с первых дней широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью прошлого года не скрывала свою вовлеченность в конфликт и прямую поддержку Баку. Есть множество фактически доказательств как использования турецких дронов в этой агрессии, так и переброски Турцией наемников из Сирии и Ливии в зону конфликта, которые воевали на стороне Азербайджана.