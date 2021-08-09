Понедельник, 9 Августа 2021 22:52

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с Генсеком ОДКБ Станиславом Засем 9 августа, с сожалением констатировал, что в Ереване его ждали еще в мае месяце, однако он не приехал. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

<Мы ждали вашего визита еще в мае. Для Армении тогда был достаточно напряженный период, но, к сожалению, ваш визит не состоялся. Сегодня у наших границ сложилась стабильная непростая ситуация. В мае азербайджанские Вооруженные силы вторглись на территорию Армении по двум направлениям. Это нас очень беспокоит. Мы за мир. В любом случае мы не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению государственной границы Армении. Мы решительно будем защищать свои территории. Мы, конечно, стремимся решить этот вопрос мирным путем, демонстрируя свою миролюбие. В то же время не безгранично и наше терпение: в отсутствие мирного урегулирования ситуации на наших границах мы оставляем за собой право решить вопрос силой>, - сказал глава оборонного ведомства РА.

Карапетян также выразил сожаление, что механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки.

Министр обороны РА также проинформировал Генсека о концептуальных подходах председательства РА в ОДКБ, подчеркнув, что в числе приоритетов будет повышение эффективности деятельности организации и ее усовершенствование, а также вопросы дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.

В свою очередь Генсек ОДКБ проинформировал министра обороны РА, что на 15 сентября в Душанбе намечены совместные заседания Комитетов ОДКБ по иностранным делам, министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, а на 16 сентября - Ассамблеи Совета коллективной безопасности на котором председательство в Организации перейдет к Республике Армения.