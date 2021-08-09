Понедельник, 9 Августа 2021 18:51

АрмИнфо.Памяти героя 44-дневной Арцахской войны, кавалера Ордена Боевого Креста 1-ой степени, лучшего студента ЕГУ Геворга Аршакяна Ереванский государственный университет при финансовой поддержке IDBank-а объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.

По завершении конкурса четыре студента ЕГУ получат единовременную выплату в размере 400 тысяч драмов каждому.

В конкурсе на получение стипендии могут принять участие все студенты ЕГУ, начиная со второго курса бакалавриата и магистратуры, имеющие отличную успеваемость и высокую общественную активность.

«Высоко ценя и отмечая важность светлой памяти каждого героя и придавая особое значение образованию, на этот раз мы решили назначить стипендию имени Геворга, который обладал огромным научным потенциалом и являлся большим патриотом. Думаем, что это ещё один шаг в развитии Армении", - сказал председатель правления IDBank-а Мгер Абраамян.

Крайний срок подачи заявок - 25 августа 2021-ого года. После подачи заявки участники получат письмо-подтверждение от конкурсной комиссии, отправленное на адрес электронной почты.

С порядком подачи заявки на конкурс и со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте ЕГУ.